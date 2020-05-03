Son dakika: Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti!

03.05.2020 15:05

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Alınan bilgiye göre, Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı.



Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu eserleri:

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr