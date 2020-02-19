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Son dakika: ODTÜ'de

Son dakika: ODTÜ'de "PKK dışarı" sloganları

19.02.2020 17:32

Sık sık terör gruplarının desteklendiği gösterilerle gündeme gelen ODTÜ'de alışılmışın dışında bir olay yaşandı.. PKK yandaşı öğrencileri okullarında istemeyen öğrenciler protesto düzenledi. Öğrenciler PKK dışarı diye tezahürat yaptı.


Daha önceleri sık sık terör gruplarının desteklendiği ODTÜ'de bugün tam tersi bir durum yaşandı. PKK için provokatif eylemlerde bulunan öğrenciler ile başka bir grup öğrenci arasında arbede çıktı.

PKK DIŞARI TEZAHÜRATLARI
Üniversitelerin vatanseverliğin kaleleri olduğunu ve ODTÜ'de PKK'ya geçit verilmeyeceğini söyleyen bir grup öğrenci, PKK dışarı diye tezahürat yaptı. Terör örgütü yandaşları tezahürat yapan öğrencilerin üzerine yürümek istedi. Polis terörist gruba geçit vermedi.

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