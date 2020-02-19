Sosyal medya Atakan Kayalar'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ın videosunu izle 19.02.2020 14:16

Sosyal medya D&R mağazasında kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı konuşuyor. Okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan Atakan, videoda kullandığı ifadeler ve kendinden emin tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerini paylaştığı Atakan'ı "Dahi Çocuk" olarak nitelendirdi. İşte Atakan'ın sosyal medyada "Dahi Çocuk" ''filozof'' olarak nitelendirildiği o görüntüler...

Türkiye Fethi Çağıl isimli bir kullanıcı tarafından sosyal medyaya yüklenen bir videoyu konuşuyor. Videoda D&R mağazasında bir kullanıcı ile beş ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ın ettiği sohbet anları yer aldı. Okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan Atakan, videoda kullandığı ifadeler ve kendinden emin tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerini paylaştığı Atakan'ı "Dahi Çocuk" olarak nitelendirdi.

"5 AYDA 250 KİTAP"

Görüntülerin ülke gündemine oturmasını sağlayan Fethi Çağıl isimli kullanıcı o anları, "10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu... " ifadeleriyle paylaştı.

