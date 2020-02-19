Başkan Erdoğan işaret etti! Sınıra sevkiyatlar hızlandı!

İdlib için Şubat sonunu işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bölge için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sınıra yapılan askeri sevkiyatlar hız kazandı. İdlib'de katil Esad rejiminin ilerlememesi için TSK yeni mevziler hazırlayıp fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye'den TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.
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