Başkan Erdoğan işaret etti! Sınıra sevkiyatlar hızlandı! 19.02.2020 17:34

İdlib için Şubat sonunu işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bölge için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sınıra yapılan askeri sevkiyatlar hız kazandı. İdlib'de katil Esad rejiminin ilerlememesi için TSK yeni mevziler hazırlayıp fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.