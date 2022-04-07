RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesinden şok ifade: 2 gün sonra...

SON DAKİKA: Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesinden şok ifade: 2 gün sonra...

SON DAKİKA: Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesinden şok ifade: 2 gün sonra...
07.04.2022 12:01

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Nisa Mihriban bebek öldü mü?...

Son dakika haberleri... Tüm Türkiye Nisa Mihriban bebeği konuşuyor. Annesinin terk ettiği 3 aylık Nisa Mihriban'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Bebeği bulan ve süt annelik yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz "Ben üzgün bir anneyim. Tüm Türkiye'den dua istiyorum" dedi. Diğer yandan Nisa bebeği sokağa bırakan vicdansız anne ise kendini temize çıkarmak için şoke eden ifadelere başvurdu. İşte Nisa Mihriban bebeğin son durumu ve hem öz hem de sütannelerinin ifadelerinden çarpıcı son dakika ayrıntıları....

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