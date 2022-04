MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Merhum Türkeş bey, Türk siyaset ve devlet hayatının muhterem bir yüzüdür. Türkiye'nin zorlu yıllarında sahip olduğu engin tecrübesiyle dikkat çekmiştir. Aramızdan ayrılışının 25. yıldönümünde ona karşı duyduğumuz sevgide herhangi bir zayıflama emaresi görülmemiştir. Bazıları vardır geçmişinin borçlarını geleceğinden ödünç alarak ödemek zorunda kalmıştır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Mahcubiyet duyacağımız hiçbir karanlık ilişkimiz de bulunmamaktadır.

MHP 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır Türk İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor. Çünkü davamızın hisarları duayla yapılmıştır. Dün haklıydık, bugün haklıyız, Allah kerim yarın da haklı çıkacağız. Hakkımızı yiyenlerde, halkımızı incitenlerle hem bu dünyada hem mahşerde mutlaka hesaplaşacağız. İkazen söylüyorum HDP oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını söyleyenler munafıklar korosudur. Devamlı servis edilen algı operasyonlarıyla partimizin eridiğini, inişe geçtiğini açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri; alayınıza soruyorum.

Devamlı servis edilen algı operasyonlarıyla partimizin eridiğini, inişe geçtiğini açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri; alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziniyorsunuz?

Bizim ölümüz bile sizin dirinizi, topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. Şimdiden haberiniz olsun 2023 Haziran ayında sokağa çıkmaya dahi yüzünüz olmayacaktır.

Türklük var olduğu sürece MHP vardır ve olacaktır. Türk milleti tıpkı bir bayrak gibi dalgalandığı sürece 3 hilal de ona eşlik edecektir. İnancımız budur, iddiamız budur, irademiz budur. Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. Biz kendimizden eminiz, aziz milletimize şüphesiz güveniyoruz. Uğrunu şehitler verdiğimiz bu cennet vatanı onun bunun dış bağlantılı oyunlarına teslim edemeyiz. Durduğumuz yer doğrudur, doğrulduğumuz bereketli toprak Türk toprağıdır. MHP bugün çok daha güçlü, çok daha tesirli, çok daha şuurludur ve gelecek Cumhur İttifakı ile birlikte MHP'dedir.

"KİMSENİN PROPAGANDA ARACI OLMAYACAĞIZ"

Tarih boyunca değişmeyen kural şudur; bir devletin rakiplerine karşı aşırı derecede silahlanması savaş riskini de beraberinde getirmiştir. Hiçbir mağlubiyetin, hiçbir yanlış kararın bahanesi olamaz. Öyle bir dönemdeyiz ki kara propagandalar çatışmanın önündedir. Rusya-Ukrayna savaşında bunu çok açık görmek mümkündür. Yalan haberler, siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonlar, diğer araçların tümü devreye alınmaktadır. Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesiyle ilgili haberlerin gündeme yansıması her açıdan incelenmeye muhtaç bir meseledir.

Mesele ciddi tepkilere neden olmuştur, ayrıca elleri arkadan bağlanarak katledilen sivillerin paylaşılan görüntüleri ilk bakışta insanlık vicdanında infiale yol açmıştır. Karşılaşılan trajik sahnelerin düzmece bir olay mı veya gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Biz kimsenin sefil propagandasına refakat edemeyiz. Şuurlu ve uyanık hareket etmek, önümüzdeki sis bulutunun içinde güvenli yol bulmamızı temin edecektir.

Burada asıl can alıcı husus Rusya ile Ukrayna arasında süren barış görüşmeleri sırasında sivil katliamların dünya kamuoyuna bomba gibi düşmesidir.

Rusya yönetimi Buça'daki katliam iddialarının kurgu ve yalan olduğunu açıklamıştır ancak ABD'den Fransa'ya kadar niyeti bildik ülkeler Buça'da savaş suçunun işlendiğini duyurmuşlardır. Savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir yola başvurmuşlardır. Irak işgalinde kimyasal silahlar gerekçe gösterilmişti. İddiası asılsızdı, bu nedenle süreç kariyerinin kara bir lekesi olarak işaretlenmişti. Irak ordusunun petrol kuyularını bombalayarak çevre yıkımına yol açtığı devamlı gündemde tutulmuştu. Sonraki yıllarda fotoğrafların Fransa sahillerinde çekildiği anlaşılmıştı. Elbette katliam varsa bu kanlı Hadise herhangi bir şaibeye açık kapı bırakmadan tespit edilmişse, sorumlularından hesap sorulması insanlık görevidir. Üzerinde durulması gereken konu neden böyle bir zamanda bu katliam iddiasının gündeme taşınmasıdır. Buna kimler gerek duymuştur? Savaşın şiddet dozajının artışını hedefleyenler vardır ve açıktadır.

İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ

Özellikle geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna temsilcilerinin bir araya gelmeleri pek çok ülkeyi telaşlandırmıştır. Katliam iddialarının bu görüşmeden sonra gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kara bir tezgahtır. CHP'nin ne dediği, İP'in neyi üfürdüğü, diğer zillet partilerinin hangi yalanlara başvurduğu önemsizdir. Dünya üzerinde savaşın durmasına, silahların susmasına, masumların hayatta kalmasına Türkiye'den başka hizmet eden ikinci bir ülke görülmemiştir.

ZELENSKİY-PUTİN TÜRKİYE'DE GÖRÜŞÜR MÜ?

Müzakerelerin nasıl sürdürüleceği kısa sürede anlaşılacaktır. Putin ve Zelenskiy'nin İstanbul veya Ankara'da birbirlerine el uzatmalarını umuyoruz. Ülkemiz barışın filizlenmesi için hem kendi hem dünya güvenliği için çalışmaktadır.

Türkiye ne doğudan ne de batıdan kopacak bir ülkedir. Bizim kitabımızda yüz üstü gelenin sır üstü itilmeyeceği yazılmaktadır. Uzatılan hiçbir el bizim nezdimizde geri çevrilmez. Dünya dünya olur ama dünya, Türksüz olamaz.

MACARİSTAN'DA 6 MUHALİF PARTİNİN YENİLGİSİ

Tunus'ta halk iradesinin tecelli ettiği Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesi hukukun ihlaline neden olmuştur. Bir başka ele alınması çarpıcı siyasi gelişme Macaristan'da yaşanmıştır. Orban yönetimindeki ittifak, muhalif 6 partinin ittifakını ters köşeye yatırmış, AB'nin engellerini aşma becerisini göstermiş ve 4. defa seçimlerde zafer kazanmıştır. Ümidim, zillet ittifakının Macaristan'a bakıp ders almasıdır. Türkiye'nin geleceğini işbirlikçiler değil, Cumhur İttifakı tayin edecektir.

"HAYAT PAHALILIĞI GEÇİCİDİR"

Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından sızlanmalar görülebilir. Bunların hepsi geçicidir. Sabırla, metanetle, tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur. Kovid-19'un yaraları henüz sarılmamıştır. Hastalık bütün beklentileri bozmuş, bütün dengeleri sarsmıştır. Çünkü insan ve toplum sağlığının müdafaası için her devlet seferber olmuş, kaynaklar bu uğurda kullanılmıştır. Bugün elimizde yoksa, yarın olacağına inanıyorum. Pirenin deve yapılmasına asla duyarsız, asla ilgisiz kalmayız, kalamayız.

"ÇIKAN ENFLASYON EL BİRLİĞİYLE İNDİRİLECEKTİR"

KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler vicdansızlığın içindedir. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir, dün yaptık yine yaparız. CHP'nin, İP'nin ve diğer zillet partilerinin rant devrişme gayesi hastalıklı bir siyasettir. Türk milleti hangi geceyi görmüştür de sabaha çıkamamıştır? CHP Genel Başkanı haksız ve hayayız eleştiriden başka bugüne kadar ne yapabilmiştir?



HDPKK GELİNİ SEMRA GÜZEL

Kılıçdaroğlu sorarım sana gazileri içeri mi tıkacaksınız, terörle mücadeleye mi keseceksiniz? Sayın Kılıçdaroğlu sen aslında çift kişiliksin. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafilsin. CHP, HDP ile aynı yumurta ikizidir. Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır, Aysel Tuğluk değildir. Bir teröristin, bir ajanın cezaevinde olmasını adaletin olmadığına yormuş, HDP'li milletvekilinin Suriye'ye terörist arkadaşlarının yanına sığındığı, kimsenin sesi çıkmadığı görülmüştür. TBMM üyesi olan bir şahsın terör örgütüne doğrudan katılması üzerine yapılması gereken ilk iş bu kadının vekilliğinin derhal düşürülmesidir. Bir tarafta milletvekili maaşı alıp, diğer tarafta terör örgütü kamplarına kaçmak rezalettir. Haydi Kılıçdaroğlu bunu da eleştir. Bu kepazeliğe göz yumulması şerefsizlik değil de nedir? Gerçeği haykırmak, maskeleri indirmek ülkücü bir erdemdir.

Türkiye işin aslında siyaset vasıtasıyla çok ciddi bir tehdit altındadır; tehdidin adı Zillet ittifakıdır. 2023 Haziran'da yapılacak seçimlerde hak ile yanlış arasında bir tercih yapılacaktır.

Türk milleti zillete kaç bucak olduğunu gösterecektir. İnanıyorum ki, geliyor gelmekte olanlar tantanasıyla avunanlar, siyaset çöplüğüne atılacaktır. İnanıyorum ki, kazanan Türkiye olacak, zafer Türk milletinin hanesine yazılacaktır.



Yeni sistem, güçlü siyaset, saygıda mecburiyet, ekonomide hakkaniyet, terörde mahkumiyet, bekada ebediyet, dünyada mevcudiyet, insanda mefnuniyet, zillette mağlubiyet, sandıkta ekseriyet.

"POLİSLERİMİZİN TALEPLERİNİN BİLİNCİNDEYİZ"

Muhterem Milletvekilleri, Türk Polis Teşkilatımız 177 yıldır milletinin yanında ve hizmetindedir. 4-10 Nisan tarihleri arasında kutladığımız Polis Haftası aynı zamanda bir hatırlamanın, bir gönül almanın, bir vefanın, kahramanlarımıza bir şükranın ifadesidir. Biz Türk polisinin her zaman arkasındayız. Onlar varsa güvendeyiz, onların fedakârlıklarıyla huzur buluyoruz. Polislerimizin mesleki ve özlük haklarıyla ilgili taleplerinin bilincindeyiz ve her zaman da destekçileriyiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmi içindeyiz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıl dönümünü kutluyor, bütün polislerimizi kucaklıyorum. Polise, askere saldıran, işkenceci diyen alçaklarla da her zemin ve ortamda mücadele edeceğimizin güvencesini veriyorum. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize ve emeklilik günlerini yaşayan polislerimize uzun, sağlıklı ve bahtiyarlıkla geçecek bir ömür diliyorum.

Ayrıca, Macaristan, Azerbaycan ve Almanya'da yapılan Güreş, Jimnastik ve Paralimpik Yüzme Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, al bayrağımızı dalgalandıran, milletimizi sevince boğan evlatlarımızı, ailelerini, antrenörlerimizi, teknik heyetimizi ve federasyon yönetimlerimizi tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Bu vesileyle, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit, Sümeyya Boyacı, Evin Demirhan Yavuz, Buse Tosun Çavuşoğlu, Yunus Emre Başar, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Emre Mutlu ve Ahmet Uyar kardeşlerimin gözlerinden öpüyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Sözlerime son verirken, mübarek Ramazan ayının altıncı gününde oruç ve ibadetlerimizin kabulünü temenni ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.