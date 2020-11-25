SON DAKİKA: Muharrem İnce CHP yönetimini bombaladı: 'Mustafa Kemal' diyor sanki okul arkadaşı

Son dakika haberine göre, CHP'nin 2018 cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin yerel seçimlerde aldığı oylara işaret eden İnce, HDP'den alınan oyları işaret ederek, "HDP'den gelen oylar var. Bu oyları tek başımıza almadık ki." dedi. CHP'nin içine düştüğü çelişkili durumu da 3 maddeyle açıklayan İnce yaptığı açıklamada, "Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, 'Mustafa Kemal' diyor sanki okul arkadaşı. Kim? Atatürk'ün kurduğu partinin il başkanı." ifadelerini kullandı.

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