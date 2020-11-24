CHP'nin ülkenin doğu kısmında bulunmamasını eleştiren İnce "Biz sokağı dinliyoruz. CHP yönetimi de 2 sene sonra çıktı ve şöyle bir gezdiler. Ama hep deniz kenarlarında gezdiler. CHP'ye ait olan yerlerde gezdiler. Ağrı'ya gitmediler." ifadelerini kullandı.

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