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    • 24.11.2020 23:19
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    : 'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız

    içinde yaşanan görüş ayrılıkları sonrasında "" adı altında farklı illeri ziyaret eden katıldığı canlı yayında "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca CHP'nin sokağı dinlemediğini ve sadece sahil kesimlerinde gezdiğini belirtti.

    Muharrem İnce operasyona başladı

    CHP içerisinde yaşanan çatlaklar sonrasında "Memleket Hareketi" adıyla Türkiye'nin farklı illerini ziyaret eden Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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    CHP'Yİ DÜZELTEMEZSEK PARTİ KURACAĞIM

    Parti hazırlıkları yaptığı iddia edilen Muharrem İnce "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" ifadelerini kullandı. Sokakları gezdiğini belirten İnce 47 ili ziyaret ettiğini belirtirken, pandemi döneminde bu ziyaretlerin zorlaştığını da belirtti.

    CHP HEP DENİZ KENARLARINI GEZİYOR

    CHP'nin ülkenin doğu kısmında bulunmamasını eleştiren İnce "Biz sokağı dinliyoruz. CHP yönetimi de 2 sene sonra çıktı ve şöyle bir gezdiler. Ama hep deniz kenarlarında gezdiler. CHP'ye ait olan yerlerde gezdiler. Ağrı'ya gitmediler." ifadelerini kullandı.

    İHRAÇ EDİLME KAYGIM YOK

    İnce partiden ihraç edilip edilmeme konusunda bir kaygısının olmadığını ve bu konuda kişisel bir hırsının olmadığını da belirtti.
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