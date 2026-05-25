Kastamonu'da asırlık miras alevlere teslim oldu: 250 yıllık Paşa Konağı yangında hasar gördü

Pınarbaşı ilçesinde alt katı restoran, üst katı ise otel olarak işletilen kentin simge yapılarından tarihi Paşa Konağı'nda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen konakta büyük çapta hasar meydana geldi.

Tarihi Yapıdan Dumanlar Yükseldi

Ahşap mimarisiyle bilinen konaktan dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çevre İlçelerden Destek Ekipler Sevk Edildi

İhbarın ardından olay yerine Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine komşu ilçe olan Azdavay Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Yangının söndürülmesi için hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar adeta zamanla yarıştı. Yoğun ve özverili çalışmalar neticesinde alevler konağın tamamını sarmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. En son 2000 yılında aslına uygun olarak restore edilen ve ilçenin en önemli simgelerinden biri sayılan tarihi konakta ciddi ölçüde maddi hasar oluştu.

