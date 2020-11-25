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Edirne'de aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 5 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 5 kişi sınırda yakalandı
25.11.2020 11:04
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Edirne'de güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde aralarında FETÖ şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.


Güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 şüpheliyi tespit etti.

FETÖ'ye üye olmak, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlarından hakkında arama kaydı bulunan S.T, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.S, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan G.A. ile asker kaçağı durumundaki T.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.

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