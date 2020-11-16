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    • 16.11.2020 16:37
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    : 'nin adayıydım ortak çalışmasından haberim yoktu

    Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 2018 yılında , İYİ Parti, ve 'nin ortak çalışmasıyla ilgili, "Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden" dedi.

    Muharrem İnce'nin de o çalışmadan haberi yokmuş

    "1000 Günde Memleket Hareketi" başlatan , 'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. İnce, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklama yaptı. İnce, "" olarak 'yi gezmeye, dert dinlemeye devam ettiklerini belirterek "Bugün Çankırı'dayız ve 47'nci ilimizdeyiz. Bugün burada insanlarımızı dinliyoruz. Türkiye'yi karış karış gezip derin yoksulluğu gündeme getirmek istiyoruz. Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz 'Memleket Hareketi' olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Bunların alayını göndermek lazım" diye konuştu.

    "GENEL MERKEZDEN ÇIKTILAR 2,5 YIL SONRA"
    Gazetecilerin sorularını da cevaplayan İnce, ' Ekonomi Otobüsü'nün hatırlatılması üzerine, "Güzel, doğru yoldalar. Genel merkez binasından çıktılar 2,5 sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp biraz Çankırı'ya, 'e, 'e, Hakkâri'ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp, memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar. Olacak kısa sürede olacak" değerlendirmesinde bulundu.

    "CUMHURBAŞKANI ADAYIYDIM, HABERİM YOKTU"
    İnce, CHP, , ve İYİ Parti'nin ortak hazırlığı iddialarıyla ilgili soruya da "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce: CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydım ortak anayasa çalışmasından haberim yoktu