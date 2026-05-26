Boş evden yükselen alevler mahalleyi ayağa kaldırdı: Ekipler seferber oldu

Ankara'da boş bir ikamette başlayan yangın, rüzgarın azizliğine uğradı. Alevlerin yandaki binaya da sirayet ettiği olayda iki evde büyük çapta hasar oluştu.

Boş İkametten Alevler Yükseldi

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ahurköy bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan ve boş olduğu öğrenilen tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Rüzgar İşleri Zorlaştırdı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye erleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak bu sırada aniden bastıran rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, hemen yan tarafta bulunan bir diğer eve de sıçradı. Yangının büyümesi üzerine ekipler müdahale alanını genişleterek yoğun bir çalışma yürüttü.

Evlerde Maddi Hasar Oluştu

İtfaiye ekiplerinin canla başla gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar neticesinde yangın, çevredeki diğer yerleşim yerlerine daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı olayda, her iki evde de ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, polis ve kundaklama ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere tahkikat başlattı.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

