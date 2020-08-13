Son dakika: Muğla'da vahşi cinayetin ardından ilk kez TAKVİM'de yayınlanıyor: Pınar Gültekin ve Ceren aynı karede!

13.08.2020 11:55

Son dakika haberine göre, Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'le 3 yıldır tanışan ve aynı odayı paylaşan Ceren takvim.com.tr'ye konuştu. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmeden önce görüştüğü iddia edilen arkadaşı Ceren T. Pınar’ın kaybolduğu gün yaptığı ilk ihbarı ve cinayetin ardından yaşanan süreçten nasıl olumsuz etkilendiğini anlattı. Öte yandan Pınar ve Ceren'in aynı karede oldukları görüntüler de ortaya çıktı. İşte TAKVİM Muhabiri Kenan Gürbüz'ün özel haberi...