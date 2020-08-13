Muharrem İnce, CHP'nin tek adamı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

13.08.2020 11:59

Parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İnce'nin açıklamalarının geneline CHP yönetiminden duyulan rahatsızlık hakimdi. Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar, A Haber canlı yayınında ele alındı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Muharrem İnce'nin "tek adam muhalefeti" ifadelerine dikkat çekti.

İşte ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın o açıklamaları:



Verdiği mesajlar Türkiye geneline bir mesaj gibi algılansa da aslında şu anda "CHP'den ayrılıyorum ya da istifa ediyorum ya da her şeye hazırım" gibi bir mesaj öncelikli değil. Öncelikli mesajını alsında Türkiye'ye "memleket meselesi" şeklinde de bir isim vererek bu mesajı vermeye çalıştı ama satır aralarını okuduğumuzda, açıklamalarına baktığımızda Muharrem İnce'nin doğrudan CHP'nin içindeki rahatsızlığı ve aslında sadece tekil olarak Muharrem İnce'nin değil, çok geniş bir alanın rahatsızlığını, bir bütünün rahatsızlığının sözcülüğünü yapmaya hazır olduğu mesajını alıyoruz.







Öncelikle kendisinin başlıklarına baktığımızda CHP içinde bir hareket değil, memleket genelinde bir hareket ama bunun da temelinde Türkiye'de bir bir alternatif yaratma şeklinde bir mesajla başlasa da CHP'yi kurtarmak için bir hareket başlatıyorum mesajını ben doğrudan aldım açıkçası.







TEK ADAM MUHALEFETİ

Temelinde benim anladığım tek adam muhalefeti şeklinde bu çok önemli ve ciddi bir ifadeydi. Bana göre altı çizilmesi gereken ifadelerin başında Muharrem İnce'nin bu ifadesi geliyor. Çünkü bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı eleştirirken ne diyordu? Sen tek adam siyaseti yapıyorsun. Ama partisinin içinden hem de Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve CHP'liliği ile ilgili hiç kimsenin bir itirazının olamayacağı bir ismin "tek adam muhalefeti" ifadesi bence altı kalın kalın çizilmesi gereken bir ifade olmalı diye düşünüyorum.

