Bu arada, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı nedeniyle Ceren'le ilgili bilgilerin soruşturma avukatlarına da verilmediği öğrenildi. Pınar'ın otopsi raporlarının henüz savcılığa ulaşmadığı bildirildi.

JANDARMA GÖRÜNTÜLERDE "VARİL" ARIYOR…

Kızının cenazesinde konuşan Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" diye konuşmuştu.