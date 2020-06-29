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Son dakika: Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Son dakika: Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
29.06.2020 08:41

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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