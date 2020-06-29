Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
*İç güvenlik operasyonları kapsamında;* Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, *3* terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*