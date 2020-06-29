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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
29.06.2020 09:16

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

*İç güvenlik operasyonları kapsamında;* Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, *3* terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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