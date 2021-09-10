Son dakika Müge Anlı Haberleri! Ahmet Çetin ölü mü bulundu? Gözaltına alınan Murat Karakeleş'in ilk açıklaması

Son dakika Müge Anlı Haberleri! Ahmet Çetin ölü mü bulundu? sorusu yanıt buldu. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında gündeme gelen esrarengiz olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 6 gündür aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin isimli gencin cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı, 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cansız bedenine programın hemen akabinde ulaşıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında gündeme gelen esrarengiz olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Günlerdir kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

ARKADAŞI ÇELİŞKİLİ KONUŞMUŞTU

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ifade etmişti.

Gelen bilgiye göre Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli Murat Karakeleş, emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Oğullarının bulunması için tek çare olarak Müge Anlı'ya başvuran Çetin ailesinin acı haber karşısında yıkıldığı öğrenildi.

EŞYALARI DERE KENARINDA BULUNDU

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in eşyaları dere kenarında bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürüldü.