Son dakika: MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu 20.02.2020 16:33

FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen baskında örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanmış para ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.