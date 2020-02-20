İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı 20.02.2020 17:46

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yeni açılan Millet Kütüphanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi "devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım." 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlerin bulunduğu #milletkütüphanesi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.