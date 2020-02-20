İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yeni açılan Millet Kütüphanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi "devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım." 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlerin bulunduğu #milletkütüphanesi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı20.02.2020 17:46
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