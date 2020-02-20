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Son dakika: Kosova'dan getirilen iki FETÖ'cü hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika: Kosova'dan getirilen iki FETÖ'cü hakkında istenen ceza belli oldu

20.02.2020 16:32

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina’nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mustafa Erdem’in ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'' suçundan 22,5 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, sanık Karabina’nın ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.


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