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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan A Haber’de önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan A Haber’de önemli açıklamalar
08.12.2020 21:47
Ana Sayfa 39:41
Bakan Selçuk'tan A Haber'de...
Ana Sayfa 04:36
HAVELSAN'dan çeyrek asır sonra...
Ana Sayfa 04:41
CHP'nin tecavüz sessizliğine...
Ana Sayfa 00:12
2000'li yıllara damga vuran...
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Azerbaycan SİHA'ları zafer...
Ana Sayfa 01:45
Emekliye 2.946 TL Memura 3.893...
Ana Sayfa 02:31
Vatandaşa 2135 lira aylık...
Ana Sayfa 01:22
Türk komandoları Azerbaycan...
Ana Sayfa 01:21
Fahrizade suikastının...
Ana Sayfa 02:45
"Mesut Özil Fenerbahçe'ye...
Ana Sayfa 01:44
TOKİ'den ucuza konut fırsatı!...
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KYK burs kredi sonuçları...

Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber’de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sistemimizin uluslararası düzeyde ivme kazandığını belirten Selçuk, Yüz yüze eğitime ilişkin de açıklamalar yaptı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sistemimizin uluslararası düzeyde ivme kazandığını belirten Selçuk, Yüz yüze eğitime ilişkin de açıklamalar yaptı.
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