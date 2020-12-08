SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber’de TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarını ve eğitim gündemindeki gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sistemimizin uluslararası düzeyde ivme kazandığını belirten Selçuk, Yüz yüze eğitime ilişkin de açıklamalar yaptı.