Haberler Haber Videoları Son dakika! Metina’da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıktı

Son dakika! Metina’da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıktı

Son dakika! Metina’da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıktı
24.09.2021 11:24
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Gelen son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son operasyonla imha edilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıkmış oldu.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" açıklaması yapıldı.

1 GÜN ÖNCE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanılmıştı.

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