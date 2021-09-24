Son dakika! Metina’da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son operasyonla imha edilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıkmış oldu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" açıklaması yapıldı.

1 GÜN ÖNCE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanılmıştı.