Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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