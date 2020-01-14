Haberler Video Son dakika: Mersin Tarsus'ta devlet hastanesinde patlama! Yaralılar var (Olay yerinden ilk görüntüler)
Son dakika: Mersin Tarsus'ta devlet hastanesinde patlama! Yaralılar var (Olay yerinden ilk görüntüler)

Son dakika: Mersin Tarsus'ta devlet hastanesinde patlama! Yaralılar var (Olay yerinden ilk görüntüler)

14.01.2020 12:02

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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