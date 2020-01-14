Son dakika: Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladı! İşte halkın sağlığını tehdit eden ürünler 14.01.2020 12:21

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı son yapılan denetimlerde tespit edilen taklit ve tağşiş ürünlerin listesini açıkladı. Açıklanan listede 229 firmaya ait 386 parti üründe halkın sağlığı ile oynandığı tespit edildi. İşte Bakanlığın açıkladığı ve halkın sağlığını hiçe sayan o markalar ve ürünleri...