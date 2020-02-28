Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor! Salı günü... 28.02.2020 19:21

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop İdlib'de 33 askerimizin şehit edildiği kalleş saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin gereken adımları attığını ve hamlelerin hem askeri hem de diplomatik olarak devam ettiğini söyledi.​ Şentop Meclis'in salı günü İdlib konusunda toplanabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salı günü Meclis'i bilgilendirmesi için resmi yazıyı göndermişti.

İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları;

Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Geceden beri yakından takip ediyorum. Bölgedeki arkadaşlarımızdan detaylı olarak bilgileri takip ediyorum. TSK saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi ve devam ediyorlar. Bölgede barışı daha kötü etkileyecek bir tablo olmaması için uluslararası hukuk çerçevesinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye gerekeni yapıyor. Diplomatik ve askeri olarak devam ediyor. Gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapacağız. Bu iç ve dış siyasetin ötesinde bir mesele.





MECLİS'TE İDLİB OTURUMU

Toplantının amacı meclisin bilgilendirilmesi.

Toplantının salı günü yapılabileceği kanaatindeyim. Salı günü hem verilecek bilgilerin niteliği ve niceliği bakımdan daha uygun olacak gibi bir kanaat var.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP YAZILI BİR AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI

Şentop, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimleri, uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki kararlılığından bugüne kadar taviz vermediğine işaret eden Şentop, Türkiye'nin, terör unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatların, hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almadığını, kendi güvenliğinin yanı sıra bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar attığını defaatle ortaya koyduğunu belirtti.

Gelinen noktada Türkiye'nin, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şentop, vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye rejim güçleri ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini kaybettiğini, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını aktardı.