Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atan araçtan sağ çıktı

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar - Aralan grup yolu üzerindeki Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Gökçe idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Takla atan araç içerisinde kalan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu

Kazayı fark eden çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 acil sağlık ve Düziçi belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Gökçe, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Sürücünün sağlık durumu iyi

Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zekeriya Gökçe, daha sonra ambulansla Düziçi devlet hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.