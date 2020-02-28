MAÇ SONUCU: Alanyaspor 1-2 Beşiktaş 28.02.2020 19:27

Süper Lig'in 24. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle skoru 2-1'e getiren siyah beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 24. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle skoru 2-1'e getiren siyah beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.



İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.





39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.









Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, gol sevincini asker selamı vererek yaşadı.





ŞEHİTLER UNUTULMADI

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.





Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.





Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.