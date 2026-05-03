Mağaza önünde çanta hırsızlığı kameralara yansıdı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir kadın dükkan önündeki çanta standının önünde durdu. Bir süre ürünleri inceleyip modelleri kıyaslayan şüpheli, beğendiği bir çantayı koluna takarak doğal bir tavır sergiledi. Etrafı dikkatlice süzerek kimsenin kendisini izlemediğinden emin olan kadın, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlığı güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Mesai bitimine doğru ürünlerin eksik olduğunu anlayan dükkan sahipleri, durumu aydınlatmak için güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Görüntülerde, kadının sanki kendi eşyasıymış gibi çantayı takıp dükkanın önünden ayrıldığı anlar net bir şekilde görüldü.

İşletme sahipleri şikayetçi oldu

Görüntülerle birlikte hırsızlık olayını tespit eden esnaf, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis ekipleri, eşkali belirlenen kadını yakalamak için inceleme başlatırken, yaşanan olay semt esnafı arasında tedirginliğe yol açtı.