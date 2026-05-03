Konvoy değil trafik terörü: Çorum’da şeritleri kapatıp birbirleriyle yarıştılar

Çorum-Ankara karayolunda tüm şeritleri kapatarak ilerleyen konvoydaki sürücüler, kazaya davetiye çıkardı. Birbirlerinin üzerine araç süren magandaların tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çorum'da Çorum-Ankara karayolu İskilip Caddesi mevkisinde kaydedilen görüntüler, trafikteki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, bir düğün konvoyuna katılan sürücüler, gelin arabasının arkasında ilerledikleri sırada trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulundu.

Araçlarını birbirlerinin üzerine sürdüler

Konvoyda bulunan bazı sürücüler, öne geçebilmek adına araçlarını birbirinin üzerine sürerek adeta yarışa tutuştu. Karayolundaki tüm şeritleri kapatarak ilerleyen magandalar, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı.

Vatandaşlardan kornalı tepki

O sırada yolda seyir halinde olan diğer sürücüler, trafiği kapatan ve tehlikeli manevralar yapan gruba kornalar çalarak tepki gösterdi. "Pes" dedirten o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin ardından yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

