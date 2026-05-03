Yağmur kazayı getirdi: Dev tır Adana yolunda savruldu

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe gişeleri mevkisinde, Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış nedeniyle zemini ağırlaşan yolda seyreden otomobil taşıyıcı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir anda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan dev araç, bariyerleri aşarak yol dışındaki boş alana çıktı.

Tırın boş olması olası bir felaketi engelledi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde tırın üzerinde araç bulunmaması ve dorse kısmının boş olması, aracın devrilmesini veya başka araçların üzerine savrulmasını engelleyerek olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.