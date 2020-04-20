Son dakika: MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı' | Haluk Bilginer sürprizi 20.04.2020 12:16

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla özel bir marş hazırlanarak, çocuklar tarafından seslendirildi. 2019 yılında 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer’in, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” diyerek spotunu seslendirdiği klipte, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar ve bebekler yer aldı.