Sason'da iki aile birbirine girdi: Taşlar ve sopalar havada uçuştu

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 20:24

Sözlü tartışma meydan savaşına döndü

İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, tarafların öfkesine yenik düşmesiyle kısa sürede büyüdü. Sözlü sataşmaların yerini şiddete bırakması üzerine aile bireyleri yanlarında getirdikleri taş ve sopalarla birbirlerine acımasızca saldırmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan arbedeyi gören çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışsa da öfkeli kalabalığı ayırmakta büyük güçlük çekti.

Güvenlik güçleri mahalleyi abluka altına aldı

Olayın kontrolden çıkması ve yaralıların artması üzerine vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza ve olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yeni bir çatışma ihtimaline karşı mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

12 yaralı hastaneye kaldırıldı

Taş ve sopa darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ilk belirlemelere göre 12 kişi, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, ardından Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi ve olaylara karışan şahısların tespiti amacıyla jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.