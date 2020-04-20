Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar (20 Nisan 2020) 20.04.2020 13:27

Son dakika haberi... Avrupa'nın en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olma özelliğine de sahip olan Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Hastanenin açılış töreninde Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Brifingin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sağlık alanında destan yazdığını ver birçok konuda Avrupa'nın çok önünde olduğunu açıklarken, Başakşehir Şehir Hastanesinin yolunu yapmayan CHP'li İBB'ye de sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına videokonferans üzerinden katıldı. Erdoğan, şehir hastanesinin açılış töreni öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sağlık sektöründe yaptığı çalışmalarla ilgli olarak birçok konuda Avrupa'dan çok daha iyi seviyede olduğunun altını çizdi. Ayrıca Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını yapmayan CHP'li İBB'ye tepki göstererek, "Hastane yolunu yarım bırakan bir İstanbul Belediyesi var." dedi. Başkan Erdoğan hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, hastaneye metro ile ulaşımın yapılacağı müjdesini de verdi. Erdoğan "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burası, yap-işler-devret anlayışı ile yapıldı. Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Temelini attığımızdan beri başaramayacaklar diyenler oldu. Güçlü Türk müteahhitleri ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. Koronavirüs ile kavrulduğumuz günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

TÜRKİYE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Türkiye, yoğun bakım yatağı üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yetecek güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir. Şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı ve atmış olduğumuz adımların büyük önemi var.

CHP'YE SAHRA HASTANESİ TEPKİSİ

Bir kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy'de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik. Tek odalı. İnşası sürüyor. Yine Sancaktepe'de de yapıyoruz. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için de bir yatırım yapıyoruz. Milletimize eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temelleri üzerinde yükseltme sözünü gelirken vermiştik.



TARİHTEN YARARLANALIM

Sultan Abdülhamid'in inşa ettiği bir hastaneyi 150 yataklı tarihi hastaneyi hastane haline çeviriyoruz. Tarihi toprağa gömmeyelim, yararlanalım. Gelecek nesiller de onlarla iftihar etsin.

8 HASTANE İNŞAATI DAHA BU YIL TAMAMLANACAK

Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turimi açısından da büyük önem taşıyor. İnşaatı devam eden 8 şehir hastanesini daha bu yıl bitireceğiz.

AVRUPA'NIN ÇOK ÜZERİNDE

Covid-19'ın teşhisinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa'dakinin çok üzerindedir. Ülkeye geldiğimizde ambulans bile yoktu. Bugün en donanımlı filolara sahibiz. Sağlık çalışanı sayımızı son alımlarla 1 milyon 100 bine yaklaştırdık.



TÜRKİYE DESTAN YAZDI

Türkiye nereden, hangi açıdan bakarsanız bakın sağlık alanında bir destan yazmıştır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu hedeflere ulaşmamıza kimse engel olamaz. Koronavirüsten sonra ortaya çıkacak yeni dünya düzeninde var olmak için daha çok çalışacağız.

HESABINI SORARIZ

Cumhur İttifakı olarak, Bahçeli ile el ele vererek ülkemizi hep bir ileriye taşıyacağız. Atalet ve özenti dönemi geride bırakacağız. Yeni fikir ve heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümü bu kadro üretildi. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız.

CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ

Hastane yolunu yarım bırakan bir İstanbul Belediyesi var. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. İnşallah, karayolu ve metro ulaşımı olacak. Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar kutluyorum, sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için özellikle şükranlarımı iletiyorum.

Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Erdoğan, ilk sözü Sağlık Bakanı Koca'ya verdi. Brifinglerin ardından Başkan açıklamasını yapacak.





İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur. Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.



İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı.



Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim iin önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.

ALTYAPI TAMAMLANDI

Pandemi döneminde hastalarımıza immun plazma verilmesinin önemli olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmanın kullanılması için yeterli altyapımızın olduğunu belirtmek isterim.



Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka bir ülkede yok. Şu anda 155 yoğun bakım odasını açmış oluyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir. Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.



Her yoğun bakım odamızın negatif basınçlı oluğunun altını çizmek istiyorum. Ve 450 yoğun bakım odamız bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız 150 yoğun bakım odası kurulmuş durumda.



Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Şu an 100 adet. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.





BAKAN VARANK: SERİ ÜRETİME GEÇTİK...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği brifing de şu ifadeleri kullandı:

Bu başarı hikayesi ile ilgili bir videomuz var. Liderliğinizde sağlık alanındaki dev yatırımların bugün Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığınız görüyoruz. Bugün muhteşem bir hastanenin açılışındayız.



Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar Sağlık çalışanlarımıza yaraşır niteliktedir. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.



Süreç içinde bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına hareket ettik. Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden sürecin daha başında harekete geçtik. Biosis isimli bir girişim firmasının geliştirmiş olduğu çalışmalar zaten vardı. Büyük bir özveri ile sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bandından indirdiler. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak.



Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için ürettik. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizi gururlandırıyor.



SELÇUK BAYRAKTAR: MÜHENDİSLERİMİZ BİZİ BİR ODAYA KAPATIN DEDİLER

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında "Mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar inşallah mayıs ayı sonuna kadar da bu solunum cihazlarından 5 bin tane üretmiş olacağız." dedi.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

HASTANEDEKİ YATAK KAPASİTELERİ

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

AKILLI SOLUNUM CİHAZLARI

En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin ilk açılan bölümleri bin 35 yatak kapasitesine sahip. Erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildi.

TAMAMI 2 BİN 682 YATAK KAPASİTELİ

Tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip, günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye başlayacak hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİSMİK İZOLATÖRLÜ BİNASI

Hastane 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip.

10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Türkiye'nin yüz akı hastane 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.