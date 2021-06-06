Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj sorunuyla ilgili yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, 91 ayrı noktadan numune alındığını söyledi.

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj sorunuyla ilgili yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurum, 91 ayrı noktadan numune alındığını söyleyerek, "Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar

91 ayrı noktadan inceleme için numuneler aldık. Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde süreci yürütüyoruz. Bu gemi (Bilim-2 Araştırma Gemisi) her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz.

"7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞARAK&NBSP;MÜSİLAJ&NBSP;SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz.

Marmara'mızı koruma altına alacağız. Yapılması gereken tüm adımları atacağız. Afet Yönetim Planı çerçevesinde Marmara koruma altına alınacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız.

Deniz suyu sıcaklığının Ege'ye göre daha çok arttığı tespit edildi. Bunun neden arttığı araştırılacak. Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak çok kapsamlı ve geniş bir eylem planı hazırladık. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız."