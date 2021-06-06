Haberler Video Haber Videoları "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır terör için neden önemli? Mahmur’un önemi nedir? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

"Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır terör için neden önemli? Mahmur’un önemi nedir? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

06.06.2021 19:11
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Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Geçtiğimiz ay öldürülen Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in ardından bugün de terör örgütü PKK'nın Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ın öldürüldüğü Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Terörist Bozkır'ın öldürülmesinin PKK içinde yaratacağı çözülmeyi ve korkuyu Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Türkiye aslında Irak'ın kuzeyinde kontrolsüzlüğü yaratan herkese karşı mesaj verdi. Bu etkinlikle beraber artık PKK Kandil'de de olsa Sincar'da da olsa Mahmur'da da olsa, burada ele başları ile sonuç almaya her an Türkiye hazır. Bu onların kafasını kaldıramayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.


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