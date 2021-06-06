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    • 06.06.2021 16:31
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    'nın ölümünde başrol oyuncusu olan 'daki "temel atmama töreni"ni büyük mutlulukla anlatmış!

    Denizi müsilaj ile savaşırken "tören atmama töreni" ile şov yapan CHP'li İBB Başkanı 'nun projenin gereksiz olduğunu ve iptal edişini büyük mutlulukla anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu. Müsilajın atık su nedeniyle oluştuğu ve yetersiz arıtma tesisinin etkili olduğu bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun "Durdurduk. Gerek yok böyle bir yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" ifadelerini kullandığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Türkiye, aylardır Marmara Denizi'ni işgal eden ve yavaş yavaş öldüren deniz salyalarını konuşuyor. Müsilaj, aynı zamanda deniz canlılarını da tehdit ederken çevreye kötü koku da yayıyor.

    Atık sular nedeniyle oluşan müsilaj hakkında önemli uyarılarda bulunan uzmanlar "İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfus 25 milyon civarında.

    Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara'ya bırakılan atık su miktarı, ortalama 2.1 milyon metreküp. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler.

    Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Eğer bir an önce tedbir alırsak, deniz 5 yıla kadar ancak temizlenir" diyor.

        Söz konusu olayda uzmanlar atık su arıtma tesislerinin kurulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederken CHP'li İBB Başkanı Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin projesini "temel atmama töreni" şovuyla durdurduğu bir kez daha akıllara geldi.

        Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni, Temel Atmama Töreni ile iptal eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin gereksiz olduğunu ve iptal edişini büyük mutlulukla anlatmış.

        İMAMOĞLU: "GEREK YOK BÖYLE YATIRIMA. BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK"
        Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:
        "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi… Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje… Ekonomik sıkıntı bir kenara… Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar…"

            İMAMOĞLU: "BU AĞAÇLARIN YAPRAKLARI BENİ ÇILGINCA ALKIŞLIYOR"
            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti.

            İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti. İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.

            GÖKSU: "BİZ BU CHP BELEDİYECİLİĞİNİN İŞ YAPMAYACAĞINI ZATEN BİLİYORDUK"
            Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu Marmara'daki deniz salyasının (Müsilaj) nedenlerinden biri olarak gösterilen Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptalini İmamoğlu'nun övünçle anlatmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

            Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu konuşmasını paylaşarak "Biz bu CHP belediyeciliğinin iş yapmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bu yenilenmiş sürümlerinde yapılanları bozmak, yapılacakları durdurmak ve bunları da büyük bir işmiş gibi anlatmak da var maalesef" ifadelerini kullandı.
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