Türkiye, aylardır Marmara Denizi'ni işgal eden ve yavaş yavaş öldüren deniz salyalarını konuşuyor. Müsilaj, aynı zamanda deniz canlılarını da tehdit ederken çevreye kötü koku da yayıyor.
Atık sular nedeniyle oluşan müsilaj hakkında önemli uyarılarda bulunan uzmanlar "İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfus 25 milyon civarında.
Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara'ya bırakılan atık su miktarı, ortalama 2.1 milyon metreküp. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler.
Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Eğer bir an önce tedbir alırsak, deniz 5 yıla kadar ancak temizlenir" diyor.