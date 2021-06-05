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    • 05.06.2021 14:22
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    SON DAKİKA: Marmara'da deniz salyası tehdidi! Bakan Kurum açıkladı: Eylem planını yarın açıklayacağız

    Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı , yaptığı açıklamada, müsilaj sorunuyla ilgili eylem planını yarın paylaşacaklarını duyurdu. Bakan Kurum "Tekneler denizden numune alıyorlar. Kirliliğin sebeplerinin araştırıldığı ve kapsamlı eylem planını yarın açıklayacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik" dedi.

    Bakan Kurum açıkladı: Eylem planını yarın açıklayacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'de etkili olan müsilaja ilişkin olarak yarın eylem planını açıklayacaklarını belirtti. Bakan Kurum kirliliğin müsilaja sebep olduğunu ve denizden teknelerin sürekli numune aldığını söyledi.


    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

    324 tane millet bahçemizi projelendirdik. Millet bahçeleri yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

    MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ SORUNU
    Atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Müsilaj konusunda da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalıştay başlattık. Dün 650 kişi konferansımıza katıldı. Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle toplantı yapacağız. Eylem planını milletimizle paylaşacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik.

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