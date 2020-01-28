Son Dakika: Manisa'da deprem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklama 28.01.2020 15:02

Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Manisa Kırkağaç'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Manisa'daki deprem sonrası açıklamada bulundu. Süleyman Soylu, "Şu anda herhangi bir hasar yok. 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun." dedi.