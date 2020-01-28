Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Manisa Kırkağaç'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Manisa'daki deprem sonrası açıklamada bulundu. Süleyman Soylu, "Şu anda herhangi bir hasar yok. 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun." dedi.
Son Dakika: Manisa'da deprem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklama28.01.2020 15:02
- Son Dakika: Manisa'da deprem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklama
- Son dakika: Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal’de resmi törenle karşılandı
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler |Video Son Dakika Deprem Videoları
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Senegal'de resmi törenle karşılandı
- Koronavirüs önceden biliniyor muydu? ABD yapımı Venom filmi sosyal medyayı ikiye böldü
- MTA fay hattı sorgulama: Evimin altından ya da yakınından fay hattı geçiyor mu? Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor?
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu: İşte deprem bölgesine yapılacak yeni konutlar
- Depremzedelere 400 konut tahsis edilecek! A Haber rezerv konutları görüntüledi! İşte Rezerv konutlar ve özellikleri...
- Ekrem İmamoğlu Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Erzurum'a kayağa gitti
- İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları! Tamamı gönüllü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.