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Türk komandoları Azerbaycan sokaklarını marşlarla inletti!

Türk komandoları Azerbaycan sokaklarını marşlarla inletti!
08.12.2020 14:08
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Azerbaycan’ın yıllardır Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ’da elde ettiği zafer dünyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda, askeri geçit töreni düzenlenecek. Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, Türk komandoları da eşlik edecek. Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.


Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran 3 bin Azerbaycan askerinin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR
Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, Türk komandoları da eşlik edecek.

Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.

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