Son dakika: Libya'da Türk gazetecilere saldırı! 25.12.2019 15:22

Son dakika haberi: Terörist Hafter’e ait militanlar bölgede haber çekimi için bulunan Türk gazetecilere ateş açtı. Seyir halindeki araca önce havan topu ile saldıran militanlar daha sonrasında araca otomatik silahlarla ateş açmaya başladı.