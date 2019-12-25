Başkan Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu 25.12.2019 15:44

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Recep Tayyip Erdoğan, salonda sigara kokuları duyunca Tunusluları canlı yayında eleştirdi. Başkan Erdoğan, "Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti.

Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı sırasında Tunus heyetinin,salona sigara içip gelmesi ve salonu sigara kokutması Erdoğan'ın, dikkatini çekti.



"SİZE TAVSİYEM SİGARAYI BIRAKIN"

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Sigara dumanı şu anda baya bindirdi. Demek ki burada da bayağı sigara içenler var. Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum." dedi.