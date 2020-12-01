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SON DAKİKA: Koronavirüs bir onlara yok! Beyoğlu'nda mekana yapılan baskında 40 kişiye 120 bin TL ceza

SON DAKİKA: Koronavirüs bir onlara yok! Beyoğlu'nda mekana yapılan baskında 40 kişiye 120 bin TL ceza
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Son dakika haberi! İstanbul'da yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında polislerin denetleme yaptığı sırada bir kapalı olması gereken bir mekan dikkat çekti. Karartılmış camlardan şüphelenen polisler içeri girince gerçek ortaya çıktı. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.


Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.


GECE GEÇ SAATLERDE BASKIN
Koronavirüs denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

40 KİŞİNİN TEDBİRLERİ HİÇE SAYDI
Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü.


KİŞİ BAŞI 3 BİN LİRA PARA CEZASI
Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi.



BASIN MENSUPLARINA TEPKİ
Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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