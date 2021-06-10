Son dakika kaza haberi! Manisa Saruhanlı'da kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul - İzmir otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde meydana gelen kazada Mehmet Esirikli yönetimindeki kamyonet aynı istikamette giden yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- İzmir otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde meydana geldi. Mehmet Esirikli yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyoneti ile aynı yöne giden R.D. yönetimindeki 45 N 4228 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü Mehmet Esirikli kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Esirikli'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, kamyon sürücüsü R.D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.