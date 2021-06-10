Ankara Kayaş'ta otomobil dereye uçtu! Hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Ankara Samsun Yolu Kayaş mevkiinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza Ankara Samsun Yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, kimliği belirlenemeyen 06 FL 7706 plakalı otomobilin sürücüsü Kayaş mevkiinde hareket halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, sürücü ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. 112 Acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

Kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.