Son dakika: Kafe ve restoranlar açılacak mı? Başkan Erdoğan kritik toplantıyı işaret etti

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan restoranların ne zaman açılacağına ilişkin kabine toplantısını işaret ederken 2. doz aşının geleceği tarihi de açıkladı. Öte yandan muhalefetin erken seçim açıklamaları hakkında da net konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür" dedi.

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan restoranların ne zaman açılacağına ilişkin kabine toplantısını işaret ederken 2. doz aşının geleceği tarihi de açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2. DOZ AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

ERKEN SEÇİM

Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.

REFORM PAKETİ AÇIKLAMASI

Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız.

SİNCAR'A OPERASYON OLUR MU?

Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur.