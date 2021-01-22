Google Fransız basını ile telif hakkı anlaşması imzaladı

Google, Fransa'da 300 basın kuruluşunu temsil eden basın derneğiyle, içeriklerini kullanmak için telif hakkı ödeyeceğine dair anlaşma imzaladı. Google ayrıca, Fransız yayıncılarla aylarca süren görüşmelerin ardından "ileriye doğru atılan büyük bir adım" diyerek anlaşmayı anlatan bir blog yazısı da yayınladı.

Google, bir Fransız yayıncı derneğiyle, içeriklerinin kullanılması için telif ödeyeceğine dair anlaşma imzaladı. Anlaşmaya, 2019 yılında Avrupa Birliği'nde yapılan telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı.

Teknoloji devi, daha önce ödeme yapmaktan kaçınmak için, ödeme talep eden Fransız yayıncıların içeriklerini göstermemeye başlamıştı.

Fransa'daki yaklaşık 300 siyasi ve genel basını temsil eden L'Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) derneği anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

L'Alliance başkanı Pierre Louette yaptığı açıklamada, "Uzun aylar süren müzakerelerden sonra, bu anlaşma komşu basın haklarının etkin bir şekilde tanınmasını gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Yayıncılar ve çevrimiçi yayınlarının kullanımı için alınacak ücretlerin başlangıcı" dedi.

Google ayrıca, Fransız yayıncılarla aylarca süren görüşmelerin ardından "ileriye doğru atılan büyük bir adım" diyerek anlaşmayı anlatan bir blog yazısı da yayınladı.