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Başkan Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı
22.01.2021 15:35
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Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 76 yaşında vefat eden tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu olarak bilinen Niyazi Birinci’nin cenaze namazına katıldı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, ''Aziz müminler, beyefendiler, hanımefendiler... Musallada mahlas adıyla bildiğimiz, Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz değerli kardeşim, değerli büyüğüm Allah kendilerine rahmet eylesin, cennetiyle müşerref eylesin. Bir fikir insanıydı. Kaleminden iltisap sapma olmadı. Yaşadı ve yaşattı. Hakka uğurluyoruz. Ben ailesine, dava arkadaşlarına sabırlar diliyorum'' dedi.

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