İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, mahallede paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle H.E.'ye ait iş yerine araçla gelen saldırganlar, silahla peş peşe ateş açtı.

Kurşunlar iş yeri sahibine ve müşterilere isabet etti

Saldırıda iş yeri sahibi H.E., oğlu S.E. ve müşteri olarak iş yerinde bulunan S.D. ile Y.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E. kurtarılamadı

Ağır yaralanan H.E., sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer üç yaralı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, S.E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

5 şüpheli gözaltında

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.D., D.D., E.D., S.D. ve M.D., polis ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının nedeni araştırılırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.