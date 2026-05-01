Niğde’de otomobil takla attı: Orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi!

Niğde'de bugün sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde-Bor yolu üzerindeki Tevfik Çalın Caddesi'nde seyir halinde olan E.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Ağaçlara çarpıp takla attı

Yoldan çıkan ve savrulan araç, orta refüjde bulunan ağaçlara şiddetli bir şekilde çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.F.K., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.