Niğde’de otomobil takla attı: Orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi!

Gece saatlerinde meydana gelen kazada, takla atan araçta bulunan yolcu yaralandı.

Niğde'de bugün sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde-Bor yolu üzerindeki Tevfik Çalın Caddesi'nde seyir halinde olan E.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Ağaçlara çarpıp takla attı

Yoldan çıkan ve savrulan araç, orta refüjde bulunan ağaçlara şiddetli bir şekilde çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.F.K., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Kocaeli TEM'de 6 Tır çarpıştı! Ulaşım felç
Kocaeli TEM'de 6 Tır çarpıştı! Ulaşım felç
Van Saray'da 5 yaşındaki Hamza'nın vefat ettiği köpek saldırısı kamerada
Van Saray'da 5 yaşındaki Hamza'nın vefat ettiği köpek saldırısı kamerada
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti

